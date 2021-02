Como Amorim mantém o foco dos jogadores e a lição que tirou do jogo da Taça

Técnico do Sporting explicou como se mantém a concentração do grupo e especificou os pontos fortes do Marítimo, adversário desta sexta-feira, na 17.ª jornada

Manter o foco sem entrar em euforia: "São jogadores experientes, outros são mais jovens. Já vivemos coisas más, não foi há muito tempo. Também falei aqui que nós tivemos um período que nós fomos eliminados da Taça e a seguir tivemos um empate e já havia muita gente a pôr em causa muita coisa, que a forma dos jogadores já não estava tão bem, ia começar a cair. A Taça da Liga foi feita numa semana, parece que foi um mês e os jogadores têm isso na cabeça. Eles têm de estar sempre despertos, ninguém tem lugar garantido na equipa. Isso mantém a equipa com os pés bem assentes no chão."

Pontos fortes do Marítimo: "Esperamos uma equipa como no jogo da Taça. É uma equipa que joga com cinco defesas, com três médios, com dois avançados. Sofremos um jogo em transição, num mau passe nosso, em que o Palhinha escorregou. Sofremos o segundo golo numa bola parada. Isso é possível em qualquer um dos jogos. Relembrar que podíamos ter feito golos na primeira parte. O que nós queremos agora é marcar na primeira parte e estar concentrado para não sofrer golos em transições ou de bola parada. O Marítimo tem bons jogadores e depois não tem a responsabilidade. É uma grande diferença, joga-se de uma forma mais livre. O que eu quero é que os meus jogadores joguem concentrados e que se divirtam. Portanto, usámos muito o jogo passado para preparar este."