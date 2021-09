Comissão de Instrutores da Liga arquivou pedido de auto de flagrante delito a Pepe

Sporting havia solicitado de auto de flagrante delito a Pepe, devido ao polémico lance com Coates.

A Comissão de Instrutores (CI) da Liga Portugal arquivou a solicitação do Sporting para que fosse elaborado um auto de flagrante delito a Pepe.

Em causa estava um lance ao minuto 32 do clássico (1-1, em Alvalade), na área portista, que envolveu o defesa portista e o capitão leonino, Coates.

No entender dos leões existia matéria para considerar a existência de uma agressão do jogador do FC Porto ao central uruguaio.

A Comissão de Instrutores, no entanto, considerou não existir matéria de facto para a abertura de um processo sumário.