Começar a doer é um hábito de Pablo Sarabia

Pablo Sarabia, reforço do Sporting

Extremo espanhol que reforçou o Sporting está acostumado a entrar com o "comboio" em andamento.

Pablo Sarabia, derradeiro reforço do Sporting na janela de mercado que encerrou na semana passada, está habituado a chegar e a jogar em partidas decisivas.

Estreou-se pelo Real Madrid em 2010/11 na Champions. Em 2016, pelo Sevilha, foi lançado na Supertaça de Espanha, que o Barcelona viria a vencer. Em 2019 foi à seleção e jogou na vitória apertada e importante da Espanha na Roménia.

Pelo PSG, clube ao qual se mantém ligado, começou a titular na Supertaça com o Rennes, fez uma assistência e venceu-a. No Sporting, será lançado com a competição já a todo o vapor.