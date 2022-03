"Combaterei sempre qualquer ameaça à perda de controlo da maioria da SAD"

Após ter anunciado um fundo disposto a investir no Sporting, Ricardo Oliveira fez um esclarecimento, dizendo que vai sempre combater ameaças à perde de controlo da maioria da SAD.

Numa entrevista à agência Lusa publicada esta terça-feira, Ricardo Oliveira, candidato à presidência do Sporting, revelou que há um fundo disposto a investir entre 150 a 200 milhões no clube e na SAD - a Youngtimers. Na tarde de hoje, emitiu um comunicado para esclarecer que combaterá sempre "qualquer ameaça à perda de controlo, direto ou indireto, da maioria da SAD por parte do Sporting Clube de Portugal, e que qualquer acordo de financiamento será sempre sujeito à discussão e aprovação dos sócios".

"Os comentários que tenho lido e ouvido na sequência das notícias da minha ligação ao fundo Youngtimers obrigam-me a produzir um esclarecimento. Entristece-me que a má-fé daqueles que punham em causa a minha credibilidade no mercado financeiro os leve a agora sugerir que o facto de administrar fundos de investimento orientados para o desporto reduzam a minha independência enquanto candidato à presidência do Sporting Clube de Portugal", afirmou.

"Como afirmei repetidamente, e é do conhecimento público, a minha eleição como Presidente do Sporting Clube de Portugal produziria o meu afastamento imediato das funções que ocupo em todas as outras empresas e entidades, incluindo a Federação Portuguesa de Padel, o fundo de investimento em questão, as empresas de imobiliário ou de Procurement a que estou ligado. Nunca afirmei, nem pretendo afirmar, que o fundo de investimento a que estou ligado venha a investir na Sporting, SAD, apenas refiro, com suporte na mais elementar lógica, que a minha capacidade para captar investimento é suportada na realidade da minha carreira profissional e, se existem investidores que ao longo da minha vida depositaram em mim a confiança necessária para me entregarem a condução dos seus investimentos, não será por me associar a um clube da grandeza do Sporting Clube de Portugal, que deixarão de confiar", explicou o candidato.

"Que fique claro, mas absolutamente claro, que, enquanto respirar, combaterei sempre qualquer ameaça à perda de controlo, directo ou indirecto, da maioria da SAD por parte do Sporting Clube de Portugal, e que qualquer acordo de financiamento será sempre sujeito à discussão e aprovação dos sócios do Sporting Clube de Portugal", terminou Ricardo Oliveira.