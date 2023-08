"Com respeito pelos avançados de todos os outros clubes, acho que nós temos o melhor"

Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, elogia Gyokeres

O Sporting começou o campeonato da melhor forma, com duas vitórias em dois jogos. Os avançados Gyokeres e Paulinho têm-se destacado e Sousa Cintra, antigo presidente dos leões, deixou rasgados elogios ao sueco, contratado neste mercado de transferências de verão ao Coventry, por 20 milhões de euros.

"Gostei do Sporting, estou convencido que vai fazer um bom campeonato. Não vale a pena embandeirarmos em arco, mas vale a pena lutarmos sempre, com a humildade e simplicidade características do Sporting. Nós não entramos em guerras, confusões, nada disso, temos civismo, respeitamos toda a gente, mas também queremos ser respeitados, naturalmente", começou por dizer o antigo dirigente, passando depois aos elogios ao reforço:

"Gyokeres? Com todo o respeito pelos avançados de todos os outros clubes, acho que nós temos o melhor avançado. Foi uma felicidade grande. Tem uma força, uma capacidade de drible e de oportunidade de golo que faltava ao Sporting. O Sporting encontrou exatamente o que precisava."