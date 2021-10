Com regresso sonante às opções, Sporting vence jogo treino com o Torreense

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Recuperado de lesão, Pedro Gonçalves esteve na formação de Rúben Amorim esta sexta-feira.

Com o intervalo sem jogos oficiais para o calendário FIFA, coube a Rúben Amorim aproveitar esta sexta-feira para realizar um jogo treino com a equipa do Torreense, emblema que disputa a Liga 3. Os leões acabaram por vencer o duelo por 3-0, na Academia, numa manhã que ficou marcada pelo regresso de Pedro Gonçalves ao onze inicial da equipa - ainda que de maneira não-oficial.

O onze inicial verde e branco foi constituído por: João Virgínia; Ricardo Esgaio, Feddal e Matheus Reis: Lucas Dias, Daniel Bragança, Ugarte e Rúben Vinagre; Tabata, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Os golos foram apontados por Paulinho, duas vezes, ambos na primeira parte, e Bruno Tabata, que fechou a contagem no segundo tempo. Todos os jogadores disponíveis foram utilizados, bem como alguns jovens da formação.

O plantel às ordens de Rúben Amorim agora terá uma folga de dois dias no e volta a treinar na próxima segunda-feira, às 10h00, na Academia do clube.