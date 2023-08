Com o Al Nassr de olho, Marcus Edwards prefere a Premier League à Arábia

Al Nassr terá o extremo como possível alvo mas este está focado nos leões de olho num regresso a Inglaterra

Marcus Edwards, atacante do Sporting de 24 anos, será a mais recente tentação do futebol saudita e mais concretamente do Al Nassr. De acordo com informações que ontem começaram a circular na imprensa da Arábia Saudita, o futebolista inglês dos leões é um dos nomes que está a ser equacionado pelo clube, e pela equipa técnica liderada por Luís Castro, para substituir o brasileiro Anderson Talisca. Contudo, sabe o nosso jornal, uma eventual mudança para a Arábia Saudita não é um cenário que seduza Edwards nesta fase da sua carreira em que tem objetivos diferentes e bem definidos.

A equipa de Luís Castro e Ronaldo, que se prepara para oficializar Otávio, terá o inglês do Sporting referenciado como um dos possíveis substitutos de Talisca, jogador que poderá sair para o Besiktas.

O jogador inglês continua focado no Sporting e está empenhado em fazer uma temporada ainda melhor que a anterior para que se abra a porta para um regresso à Premier League, um objetivo não escondido do futebolista formado no Tottenham e que chegou a Portugal em 2019 para representar o Vitória de Guimarães. Já os leões só querem escutar ofertas que sejam pelo valor da cláusula de rescisão, a qual está em 60 M€.

Edwards, recorde-se, custou 7,7 M€ ao Sporting e o clube tem, neste momento, 65 por cento do passe do jogador, pertencendo o restante ao Tottenham, o emblema onde se formou. Desde que chegou aos leões disputou 68 jogos, marcando 15 golos e fazendo 12 assistências, 12 tentos e 10 desses passes para golos obtidos na época passada.

O Al Nassr, clube que, em janeiro, se tornou mundialmente conhecido por contratar Cristiano Ronaldo e que, entretanto, passou a ser apenas mais um dos emblemas deste país disposto a gastar rios de dinheiro em novos jogadores, prepara-se para oficializar em breve a chegada de Otávio, contratado ao FC Porto. Em relação a Talisca - que poderá voltar ao Besiktas onde já brilhou depois de deixar o Benfica - ontem foi noticiado que Luís Castro o teria deixado de fora da lista de convocados para o jogo desta terça-feira, a contar para o play-off de acesso à Champions asiática, e que opõe o Al Nassr ao Al Ahli Shabab do Dubai. Contudo, essa informação não corresponde à verdade e o jogador brasileiro deverá ser opção, tal como Cristiano Ronaldo num jogo importante para os objetivos da equipa.

Europa como palco para brilhar

Para cumprir o sonho de ingressar na Premier League, Edwards tem consciência da importância das exibições nas provas da UEFA. Na época passada o Sporting beneficiou de jogos muitos positivos do inglês na Champions e Liga Europa, inclusive quando foi utilizado a avançado face à lesão de Paulinho. Edwards assinou três golos na Europa, dois deles na Liga dos Campeões, um em Frankfurt e outro na casa do Tottenham.