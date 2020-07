Luís Filipe Menezes, ex-líder do PSD e sócio do Sporting

Luís Filipe Menezes apresentou queixa-crime contra Madeira Rodrigues e Rui Franco e garantiu nunca se candidatar à presidência do emblema leonino.

Luís Filipe Menezes, assumido sócio do Sporting e ex-líder do PSD, tem vindo a ser alvo de insultos por parte de adeptos do emblema leonino e, esta quinta-feira, em publicação no Facebook, garante que nunca irá ser candidato à presidência e revela ter apresentado queixa-crime contra Madeira Rodrigues e Rui Franco.

"Sócio 3432 do Sporting Clube de Portugal. Cobardes sem vergonha. Isto não é o Sporting Clube de Portugal. Nos últimos dias fui vilmente insultado por meia dúzia de adeptos / sócios do Sporting, dignos representantes dos que se julgam descendentes do sangue mais azul fundador do clube. Estão a desonrar esses dignos fundadores", começou por escrever.

"Vários a fazê-lo, sem eu nunca ter maltratado, insultado ou vilipendiado ninguém. (...) Insultado por ter opinião independente e moderada e porque no fundo me temem. Não têm razão para isso, pois eu nunca quis, nem quero nada no Sporting. Só pago quotas. Depois dos dictates despropositados do senhor Madeira Rodrigues, agora foi um Senhor Rui Franco, a chamar-me de corrupto e ainda tem o desplante de me pedir explicações sobre a minha atividade pública, em que nunca fui arguido nem por uma multa de trânsito. Na mesma página do Facebook um seu amigo "queque", de nome Manuel Reinhardt, só me chama de "doido, chulo fino e corrupto", em só três frases!

Em paralelo, o senhor Franco, enviou a sua nojenta prosa para os sites de múltiplas organizações do Sporting. Como se as bases do SCP ainda ouvissem as eructações desse caviar requentado! É assim que gente desta laia entende a vida em sociedade e é assim que se movem em instituições como o SCP. Com estas metástases cancerosas o Sporting é incurável", continuou.

"Sou contra expulsões, tenho defendido, como fator de construção da unidade, as imediatas readmissões de Godinho Lopes e Bruno de Carvalho, bem como a pacificação com as claques. Por isso mesmo, vou perguntar hoje mesmo, por escrito, aos Presidentes da Assembleia Geral e Conselho Disciplinar, se quem se comporta assim tem lugar como sócio do Sporting? Em simultâneo acabei de apresentar queixa-crime, por difamação e injúria, contra ambos os ignóbeis agressores verbais, na Polícia Judiciária", revelou ainda.

"A democracia interna do SCP tornou-se uma farsa, mas tenham calma, eu nunca serei candidato ao que quer que seja, mas gente como os senhores nunca ganhará uma eleição, nem para porteiro de um humilde núcleo do SCP. Se não acabarem com o clube antes disso. Por mim, até ao fim, enquanto não me baterem ou expulsarem, defenderei a Boa educação elevação dentro do Sporting", concluiu.