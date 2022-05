Com a possível saída de Rúben Neves, Wolverhampton ataca Palhinha

Palhinha é um dos jogadores que o Sporting quer colocar, pedindo pelo menos 30 milhões pelo atleta.

João Palhinha é um dos principais ativos do Sporting e, portanto, um dos mais falados para sair neste defeso. O JOGO tem noticiado o interesse de clubes ingleses, com Leicester, Everton, Wolverhampton e Tottenham à cabeça. Certo é que, neste momento, os Wolves de Bruno Lage estão mais preocupados com a perda de Rúben Neves e terão sondado o Sporting para saber a disponibilidade dos leões para vender o camisola 6.

Ontem, o jornalista Tim Spiers, correspondente no "The Athletic" e no "Express and Star" confirmou que o clube está atento ao jogador. "Há um interesse grande em Palhinha e o Wolverhampton sabe que há outros clubes interessados também. Está numa lista muito restrita de alvos para o verão", escreveu o jornalista.

Palhinha é um dos jogadores que o Sporting quer colocar, pedindo pelo menos 30 milhões pelo atleta.