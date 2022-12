Com a lesão de St. Juste, Marsà ganha espaço ao lado de Gonçalo Inácio e Matheus Reis

Sporting divulga condição física do central, que contrai a quarta lesão da temporada. É a 12.ª lesão traumática do plantel. A velocidade da recuperação depende da redução do edema no joelho, mas não é, sabe O JOGO, provável que o defesa esteja apto na fase de grupos da Taça da Liga. Não se correrão riscos com a condição do atleta.

Jeremiah St. Juste vai continuar a desfalcar o Sporting por lesão. O central neerlandês, que não foi a jogo contra o Farense, para a Taça da Liga, segue entregue ao departamento médico por "contusão óssea no joelho esquerdo" e não integrou a sessão de trabalho com o plantel, este de folga hoje. O plano de recuperação depende da redução do inchaço no joelho esquerdo após o jogador ter sofrido uma pancada numa sessão de treinos e será improvável, segundo O JOGO pôde apurar, que o central seja opção nos próximos dois jogos para a Taça da Liga, contra o Rio Ave, no dia 7, e ante o Marítimo, no dia 13.

Não se vão correr riscos com a situação física de St. Juste e a prioridade é que não exista qualquer impedimento para o regresso ao campeonato, contra o Paços de Ferreira, no dia 29. Até aqui, St. Juste, que já teve uma época de 2021/22 difícil por cirurgias aos ombros, já acumulou quatro lesões.

A primeira, uma entorse traumática no tornozelo direito, limitou-lhe a afirmação no clube e deixou-o impedido de fazer a pré-época. Mas foi nas lesões musculares seguintes, na coxa esquerda, em setembro e outubro, que perdeu jogos. Seis, no caso. Falhou o sétimo por lesão com o Farense pelo quarto problema físico, incidências que explicam só ter feito um jogo completo (o último da Liga, com o Famalicão). Amorim continua a ter dores de cabeça. Esta é a 12.ª lesão traumática do plantel principal no ano.

Marsà ganha espaço ao lado de Inácio e Reis

Rúben Amorim não tem por onde escolher na defesa. Sem Coates, que está no Mundial pelo Uruguai, e Neto, que foi operado a um pneumotórax espontâneo, perdeu esta semana St. Juste. Gonçalo Inácio, Matheus Reis e Marsá sobram como centrais de raiz disponíveis, não equacionando os que não integram o plantel principal, como Chico Lamba - já utilizado uma vez. Marsà aproveita assim para ganhar espaço e minutos. O espanhol de 20 anos jogou seis jogos esta época, anteontem o quarto a titular.