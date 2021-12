Declarações de Nuno Santos autor de um dos golos do Gil Vicente-Sporting (0-3), da 15ª jornada da Liga Biwn

Sobre o jogo: "Com 11 ou com 10 jogadores somos os mesmos. Foi um grande jogo, com uma grande atitude do Sporting. É como o ano passado, jogo a jogo. Já provámos o que temos para provar, fomos campeões. Queremos dar continuidade e procurar bons resultados.

Golo:: "Mais um golo, mais um bom jogo, agora é dar continuidade"

Ausências: "Sentimos a falta de quem está fora, mas os miúdos estão cá para ajudar e são bons, são jogadores do Sporting."