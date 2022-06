Cofre do Sporting espera interesse do Barcelona por Maximiano

A chegada o português ao Barcelona está dependente de uma saída. Segundo conta a mesma fonte, é preciso que Neto saia do plantel

Segundo o jornal espanhol Estadio Deportivo, Maximiano pode mudar-se para o Barcelona ainda neste verão para ser suplente de Ter Stegen.

A cláusula de rescisão do guarda-redes do Granada é de 25 milhões de euros, valor que deverá reduzir drasticamente depois do desfecho da temporada, apesar de Maximiano ser reconhecido pela mesma fonte como "o melhor jogador da época do Granada".

Contudo, a chegada o português ao Barcelona está dependente de uma saída. Segundo conta a mesma fonte, é preciso que Neto saia do plantel para que se abra uma vaga para Maximiano, que é muito pretendido e cujo negócio se acredita poder ser feito, A concretizar-se, este negócio poderá render 800 mil a um milhão de euros ao Sporting.