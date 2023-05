"Cobiça de Inglaterra? Só tenho reuniões marcadas com o Sporting para a próxima época"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, referente à 31ª jornada da I Liga e marcado para este domingo (20h30)

Sporting na final da Liga dos Campeões de futsal: "Começa a ser normal. Ganhou muita força a modalidade em Portugal. O Sporting tem sido referência. Estamos todos a torcer por mais uma Liga dos Campeões. Esperamos mais uma vitória. Tem sido esse o tónico. Que tragam mais uma Taça."

Antevisão ao jogo: "O Paços de Ferreira está a lutar pela vida. Nesses momentos, há transcendência. Temos de fazer o mesmo. Há muita coisa a melhorar em relação aos últimos dois jogos. É pena só haver quatro jogos, porque ainda há muito para melhorar. Queremos ganhar. O Paços arrisca muito na construção, porque o César Peixoto está habituado de jogar em equipas grandes. Gaitán tem menos velocidade, mas continua com qualidade. Fizemos a avaliação como se fosse o Arsenal ou a Juventus. Temos de ter posses mais longas. Permitimos muitas transições ao Famalicão, por exemplo. É um jogo para vencer, temos essa obrigação."

Tottenham e Chelsea, cobiça da Premier League: "Cobiçado é subjetivo. Tem-se falado nos jornais. Pareço o Beto ou o Luisão, que iam sair todos os anos e nunca saíram. Fui acusado de criar instabilidade, quando disse que só tínhamos de esclarecer. Não comento. Sou treinador do Sporting e sou feliz. Falhei aqui e ali nesta época, temos de melhorar. Reuniões marcadas? Apenas com o Sporting para a próxima época. Não houve reuniões marcadas com ninguém."