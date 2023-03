Coates, Ugarte e Morita foram titulares no empate entre Japão e Uruguai

Num jogo particular disputado em Tóquio, esta sexta-feira, Japão e Uruguai empataram 1-1. Os três jogadores do Sporting convocados para o jogo foram titulares.

Num jogo de preparação realizado em Tóquio, esta sexta-feira, o Japão empatou com o Uruguai, 1-1. Federico Valverde inaugurou o marcador aos 38 minutos e Takuma Nishimura igualou aos 75'.

Na equipa uruguai, Coates cumpriu todos os minutos e Ugarte, também do Sporting, saiu aos 77 minutos. Do lado nipónico, o também sportinguista Morita jogou até aos 74'.

O Japão fará outro jogo particular com a Colômbia na terça-feira. No mesmo dia, o Uruguai defronta a Coreia do Sul.