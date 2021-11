Coates treina com normalidade antes da batalha com o Dortmund

Uruguaio já tinha ido ao relvado nos últimos dias e mostra-se pronto para jogar na Liga dos Campeões. Nazinho, Etienne Catena e Edson Silva subiram da formação e Frederico Varandas viu o treino de perto

O Sporting treinou na Academia de Alcochete e, no preparo, aberto durante 15 minutos à Imprensa, Coates mostrou-se sorridente e sem mazelas visíveis no joelho direito, região onde continua a usar uma fita protetora. O uruguaio dá passos largos para poder ser titular no eixo defensivo, tendo estado na habitual rabia coletiva com Sarabia, Paulinho, Ugarte, Pedro Gonçalves, Tabata, Feddal, Matheus Reis, Adán, João Palhinha, Ricardo Esgaio, Coates e Nuno Santos.

No outro meínho estiveram três jovens da formação. O lateral da equipa B Flávio Nazinho, que aproveita a lesão de Rúben Vinagre, a contas com uma lesão num tornozelo; o defesa Etienne Catena, que jogava na Roma na última época, e o médio Edson Silva, ambos dos sub-23 leoninos. Estes exercitaram-se com Matheus Nunes, Daniel Bragança, Porro, André Paulo, João Virgínia, Neto, Gonçalo Inácio e Tiago Tomás, perfazendo os 23 atletas que estiveram à ordem de Amorim.

Jovane Cabral, recorde-se, também está fora devido a lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, ficando arredado dos relvados até ao fim do ano civil.

No apoio à comitiva verde e branca esteve Frederico Varandas, presidente do Sporting, que, apesar de mais resguardado, quis mostrar confiança aos jogadores, marcando presença no treino.