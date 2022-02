Coates teve terceiro positivo à covid-19 e ficou fora do Uruguai-Venezuela

Federação uruguaia estará a tentar perceber se não se trata de uma nova variante da covid-19.

Sebastián Coates recebeu esta terça-feira de manhã o terceiro teste positivo à covid-19, o que o afastou do embate entre Uruguai e Venezuela, de apuramento para o Mundial.

Depois de ter saído de Portugal no dia 23 de janeiro para se juntar à seleção do seu país, o central do Sporting fez um teste à chegada que deu negativo. Dois dias depois teve o mesmo resultado antes de viajar para o Paraguai, pelo que ninguém suspeitava do que viria depois a suceder. Isto porque, após o Paraguai-Uruguai, o jogador fez um teste no dia 28 que deu positivo. O mesmo aconteceu três dias depois, o que, apesar da carga viral ser considerada baixa, levou os dirigentes da federação local a colocarem a dúvida: seria uma reinfeção ou ainda resquícios da covid-19 que o atleta tinha tido em dezembro?

Esta terça-feira, o terceiro teste positivo foi recebido, o que retirou quaisquer possibilidades à seleção de contar com o pilar defensivo (e capitão) do Sporting.

O jornal 370 informa que a federação estava a tentar perceber se Coates "não teria contraído uma nova variante do vírus".