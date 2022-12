Coates sobe ao patamar dos 300: "Dos três melhores centrais da história do Sporting"

Capitão atinge no próximo jogo (com o Paços de Ferreira) um registo que o cimenta ainda mais na história leonina. Com contrato até junho de 2024, o uruguaio, caso continue a jogar com a regularidade habitual, pode na próxima época vir a tornar-se no central com mais partidas na história dos verdes e brancos.

O regresso do Sporting ao campeonato, na quinta-feira, frente ao Paços de Ferreira, constitui-se como data marcante para um dos futebolistas mais importantes na história recente dos leões: Sebastián Coates, que joga nesse dia o 300.º encontro oficial pelo clube, o que faz dele o quarto central mais utilizado de sempre pelos verdes e brancos.

Apenas José Carlos, Polga e Beto estiveram em mais partidas do que o uruguaio; o último dos três só tem mais 15 realizadas, pelo que Coates pode entrar no pódio ainda esta época. E na próxima, a última do seu atual contrato, pode vir a ser número um, assim jogue mais 54 encontros até lá. Se o conseguir, entra também no lote dos 10 mais utilizados de sempre, ranking em que é agora 20.º, a 11 jogos do 19.º, que é Travassos.