Coates revela com quem gostava de volta a jogar: "Não hesitaria"

Declarações do capitão do Sporting em entrevista concedida à UEFA.

Coates, capitão do Sporting, em entrevista à UEFA, revelou com que dois jogadores gostaria de voltar a partilhar balneário e as quatro linhas. Um deles diz muito ao emblema leonino e trata-se de... Mathieu.

"É a pessoa com quem penso que joguei mais aqui em Portugal. Retirou-se dos relvados, mas, se ele pudesse jogar novamente, não hesitaria em escolhê-lo, até por toda a sua carreira. Partilhei mais momentos com estes dois jogadores. Aprendi e continuo a aprender muito com ambos. E, depois, o Diego Godín, por causa do que ele significa para os uruguaios, e o que significa para mim, já que é um jogador de grande qualidade e também uma excelente pessoa", afirmou o central uuguaio. Coates afirmou ainda nunca ter "admirado nenhum jogador" nem teve "um ídolo".

Já quanto aos jogadores uruguaios, Coates descreveu:

"Nunca nos rendemos e nunca desistimos, é isso que torna nos torna diferente. Tem a ver com a forma como os uruguaios entendem o futebol. Procuramos dar o nosso melhor pela equipa até ao último minuto. Existem circunstâncias que acontecem durante uma época, ou num jogo, onde aproveitamos a oportunidade para marcar", concluiu o capitão leonino.