Coates renova contrato com desconto: central aceita baixar salário

Defesa renovou em janeiro de 2020 até 2023, com mais um ano de opção, mantendo o vencimento. A ganhar acima do teto salarial atual, a SAD insiste na redução e o jogador, confortável no clube, aceita os termos.

Sebastián Coates deverá renovar em breve o vínculo com o Sporting, por mais dois anos, com uma redução salarial para se enquadrar dentro do teto salarial em vigor no clube.

O central uruguaio aufere atualmente 1,3 milhões de euros limpos e tem contrato até 2023, com mais um ano de opção. As conversações entre as partes, perto da sua conclusão, implicam o aumento da duração do vínculo em mais duas temporadas, até 2025, com uma redução salarial para 1 M€ por ano que é compensada com a prorrogação da ligação.