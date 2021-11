Coates recupera para a "final" com o Dortmund

Lesão do central ditou dispensa da seleção do Uruguai. Fica duas semanas a recuperar para estar pronto para as decisões

Coates, capitão do Sporting, lesionou-se, na vitória em Paços de Ferreira por 2-0, e juntou-se a Pedro Porro, lateral-direito que se magoara na partida anterior com o Besiktas (4-0), na lista dos indisponíveis. Duas baixas que os leões esperam ver resolvidas durante as duas próximas duas semanas, a fim de contarem com ambos no decisivo jogo com Dortmund, para a Liga dos Campeões.