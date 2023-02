"Coates que apanhe o voo e nós vamos buscá-lo"

Presidente do Nacional, clube do Uruguai onde foi formado Coates, volta a abrir as portas do clube ao central que um dia quer voltar a casa

Na última quinta-feira, Coates deu esperança ao Sporting ao marcar o golo do empate 1-1 contra Midtjylland, na última jogada da partida da Liga Europa. A única prova que os leões podem ainda conquistar, embora seja um objetivo difícil, mantém-se em aberto para os leões que, na Liga Bwin, já só podem ambicionar a lutar pelo pódio.

Coates tem contrato com os verdes e brancos até 2024 e já disse por diversas vezes que gostaria de terminar a carreira no clube onde foi formado, o Nacional. "Desde que me fui embora [para a Europa] tive sempre a ideia de voltar [ao Nacional], mas há fatores que não dependem só do jogador. O meu sonho, a minha ideia é terminar aí, também porque os meus filhos não me viram jogar no Nacional", disse, há três anos, no programa "Locos por el fútbol", da rádio Del Sol do Uruguai. Mais recentemente, a 5 de janeiro, ao canal do clube, o internacional uruguaio voltou a dar conta dessa possibilidade, embora, no presente, só pense no emblema português.

"Essa é a prioridade. Mas continuar no Sporting depende também de mim, de conseguir continuar a ajudar. Se perceber que não estou bem, não vou forçar algo apenas por querer ficar cá. O futebol tem uma vida útil e há momentos em que temos de perceber isso. No futuro verei a minha situação", assume.

Já o Nacional está de braços abertos para receber o capitão dos leões no dia que desejar. "Pode voltar quando quiser. Ele que apanhe o voo que nós vamos buscá-lo ao aeroporto. As nossas portas estão completamente abertas para Coates. Trata-se de um excelente jogador e de uma excelente pessoa", atira em declarações a O JOGO José Fuentes, presidente do emblema de Montevidéu, muito atento ao que se vai passando com o jogador no Sporting. "Está novamente a realizar uma grande temporada e está na plenitude.

É um jogador de quem os adeptos gostam muito", acrescenta.

Fuente admite não ser fácil convencer o futebolista a regressar tão cedo ao seu país. "Os jogadores voltam por amor e não por dinheiro. Se fosse pelo dinheiro era impossível virem para cá. Quando voltam é pela paixão. É óbvio que gostava de vê-lo com a camisola do Nacional, ainda durante a minha presidência [mais dois anos]. Aliás, há um grupo de jogadores muito unidos que diz querer voltar um dia. Esperemos que cheguem", sublinha.

O dirigente também não estranhar o rendimento de Coates no Sporting. "Não fico surpreendido que o Sporting esteja muito contente com ele, pois representa o ideal de profissionalismo. Cuida-se e qualquer clube quer tê-lo nas suas fileiras. Está novamente a realizar uma grande temporada e está na plenitude. É um jogador de quem os adeptos gostam muito. Não é por acaso que atingiu um número tão elevado de jogos no Sporting e continua a ser tão importante. Além disso, é capitão...", conclui sobre um jogador que ultrapassou esta época os 300 jogos pelos leões (soma 308) é já o terceiro defesa com mais golos pelo clube: 29, após o tento obtido na quinta-feira passada.