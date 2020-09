Coates projeta o arranque: "Não será fácil com o que aconteceu, mas temos grupo forte"

O Sporting tem oito jogadores infetados, e ainda o treinador Rúben Amorim e o responsável clínico, João Pedro Araújo

O Sporting tem a estreia na Liga 2020/21 marcada para sábado, em Alvalade contra o Gil Vicente, e o capitão leonino, o uruguaio Sebastián Coates, fez a antevisão do encontro e projetou a nova temporada, em declarações à Sporting TV.

"Foi uma semana atípica. Mas bem... A equipa tem grandes jogadores e quem entrar em campo vai dar boa resposta. Sabemos que temos de ganhar este jogo e vamos com essa ambição de querer começar o campeonato da melhor forma. O facto de estarmos em estágio aqui no Algarve faz com que estejamos um pouco isolados do que aconteceu com os colegas. Depois, se há jogo ou não, não dependo só de nós. Temos de nos preparar da melhor forma para ganhar. Por um lado estamos todos pendentes do que está a acontecer, mas somos profissionais e sabemos que temos de trabalhar e preparar-nos da melhor forma para o que aí vem. Não será fácil com tudo o que aconteceu com os colegas, a família preocupa-se, mas estamos aqui e temos de estar focados no jogo. Como vamos ter muitos jogos seguidos vamos precisar de todo o grupo", afirmou o central uruguaio.

"Temos de ir jogo a jogo. Ganhar primeiro na Liga, pois é importante para todos começar bem, e depois a Liga Europa, vai ser duro. Mas agora estamos focados no campeonato. Acho que temos um grupo forte, os que chegaram entraram muito bem na equipa, foram muito bem recebidos e vão acrescentar muito para a equipa melhorar. Os que temos mais tempo de Sporting vamos aconselhá-los bem, temos de ser unidos. Vai ser um ano longo e temos de estar focados", juntou Coates, aludindo à profundidade do plantel verde e branco para colmatar as ausências nos próximos jogos, de oito jogadores, além do técnico Rúben Amorim e do responsável clínico, João Pedro Araújo.

O central falou no "objetivo de colocar o sporting o mais alto possível". A ausência de adeptos é lamentada pelo capitão sportinguista: "Para todos os que estamos habituados a viver o jogo, a estar com os adeptos, a ouvir os cânticos e o apoio, faz falta. Espero que os adeptos possam voltar o mais rápido possível, como acho que já estão a voltar noutros países. Dentro da segurança que o Governo achar melhor para todos. Por mais que estejamos em casa, sem ter o apoio... espero que voltem rapidamente. O que prometemos é fazer o nosso trabalho, trabalho duro, e ir a jogo para ganhar."