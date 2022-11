Coates pede "autocrítica" no Sporting e vê "obrigação de dar mais"

Capitão leonino deixou mensagem nas redes sociais, depois da eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Sebastián Coates, central e capitão do Sporting, deixou esta quarta-feira uma mensagem nas redes sociais, depois da derrota (1-2) na receção ao Eintracht Frankfurt, que ditou a saída da Liga dos Campeões.

"Temos que fazer uma autocrítica neste momento, com a obrigação de dar mais e voltar as vitórias", escreveu o internacional uruguaio.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

No Estádio José Alvalade, o Sporting, que apenas necessitava de um empate para seguir em frente na Champions, marcou primeiro pelo brasileiro Arthur Gomes, aos 39 minutos, mas a equipa alemã deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos do japonês Kamada, aos 62 de penálti, e do francês Kolo Muani, aos 72. Os leões seguem para a Liga Europa.