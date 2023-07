Coates: "Passaram a correr estes oito anos. Espero que dure mais tempo"

Declarações do central uruguaio do Sporting em entrevista ao canal do clube.

Percurso no Sporting: "Sim, infelizmente (risos), passaram a correr estes oito anos. Espero que dure mais tempo. Tem esse sabor de felicidade por estar cá, mas quero que dure mais tempo."

Carreira: "Sem dúvida que dei o passo certo na carreira. Não consegui ser importante no Liverpool, foi isso que procurei ao vir para o Sporting. Tentei ser importante para o grupo e para os adeptos no Sporting."

Chegada ao clube leonino: "Quando soube do interesse do clube, procurei mais informação. Já sabia o que era o Sporting, mas é diferente quando te informas. Chegas à Academia e obviamente quando estás no estádio percebes a dimensão do clube em Portugal."

Sete títulos: "É sempre algo que fica na nossa carreira. Trabalhamos para isso. Mas também viver o dia a dia é sempre magnífico. Vim de um país mais frio, queria ter pessoas mais calorosas comigo. É mais parecido com o que vivi no Uruguai. Gostava de Inglaterra, mas Portugal e Uruguai têm culturas parecidas. Foi mais fácil adaptar-me."