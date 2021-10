Coates, os 250 jogos pelo Sporting e um desejo para quando acabar a carreira

Capitão do Sporting atingiu 250 jogos com a camisola verde e branca.

Sebastián Coates atingiu 250 jogos com a camisola do Sporting. O emblema leonino desafiou vários dos capitães das diferentes equipas a fazerem perguntas ao central uruguaio. Veja o resultado.

Luís Neto (Equipa A) - Como te sentes ao atingir a marca de 250 jogos pelo Sporting?

"Primeiro é uma sensação de orgulho, por atingir uma marca tão importante. Espero poder continuar a somar mais jogos e obviamente deixar uma marca no Sporting."

João Palhinha (Equipa A) - Qual a importância do balneário e do grupo ao longo destes 250 jogos?

"Desde que cheguei, em todos os grupos com que trabalhei, sempre me senti bem, da melhor maneira, e isso faz com que eu tenha atingido este número de jogos."

João Goulart (Equipa B) - Quais as características que um bom defesa deve ter?

"A maior característica que um central tem de ter é defender, ter o prazer de deixar a baliza a zero."

Gonçalo Batalha (Sub-23) - Qual foi o sentimento de comandar uma equipa repleta de jovens que ganhou o campeonato?

"No início foi [sentimento] de responsabilidade, mas depois as coisas vão saindo sozinhas. Para mim o principal do que foi o ano passado e deste é que o grupo é espectacular e nunca tive de fazer muito mais do que apoiar um colega quando precisaram de mim."

João Simões (Sub-15) - Qual foi o momento que mais gostaste ou mais te emocionaste ao serviço do Sporting?

"Foram vários. Tive a sorte de ganhar tanto o campeonato do ano passado, como as taças, de poder festejar com a minha família. Desde que comecei a jogar no Sporting foram muitos, não é fácil dizer apenas um."

Ana Borges (Equipa feminina) - Tens noção do que já representas para o Sporting?

"Não. A minha ideia é dar tudo em cada dia. Depois, quando acabar a carreira, [espero] que seja lembrado por sempre ter dado tudo para a equipa e para o clube. É reconfortante."

Igor Ribeiro (Sub-11) - O que é que define um capitão de equipa?

"Faço por ser o mais honesto, responsável, mas tenho muitas coisas para melhorar. Faço por focar-me no que posso para ajudar os meus companheiros, seja dentro ou fora de campo e não forçar algo que não sou."

Ângelo Girão (Hóquei em Patins) - Um golo na compensação ou um corte decisivo?

"Depende do corte e depende do golo. Fazer um corte e ver que os teus companheiros festejam, ver que é decisivo para a equipa, para mim dá muito mais prazer. Mas obviamente depende do golo."