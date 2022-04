Coates no ginásio e três jovens chamados em mais um dia de trabalho do Sporting

Sporting prepara o jogo com o Gil Vicente

Plantel leonino prepara o jogo com o Gil Vicente.

O plantel do Sporting realizou na manhã desta quinta-feira um treino na Academia, tendo em vista o jogo com o Gil Vicente, da ronda 32 do campeonato.

Segundo informou o clube no site oficial, Coates realizou trabalho de recuperação no ginásio, tendo Amorim chamado três jovens à sessão: Rodrigo Ribeiro, Rafael Fernandes e Diogo Pinto.

O Sporting realiza um novo treino na sexta-feira. A partida com a formação minhota tem início às 20h30 de domingo.