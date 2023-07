Coates no 117.º aniversário do Sporting: "Não nos podemos queixar dos adeptos"

Capitão dos leões falou aos jornalistas à margem do "ADN de Leão" ao vivo no Coliseu dos Recreios

O Sporting celebra este sábado o 117º aniversário e as comemorações contaram com a estreia do podcast "ADN de Leão" ao vivo, no Coliseu dos Recreios. Coates, capitão dos verde e brancos, marcou presença e, à margem do evento, falou com os jornalistas.

"Não nos podemos queixar dos adeptos, estão sempre connosco", começou por dizer, antes de elogiar o "ADN de Leão".

"Hoje temos o aniversário e também o ADN [de Leão], que fez parte de todos os sportinguistas. É preciso desfrutar deste dia, junto de todos, colegas e adeptos. Foi uma boa iniciativa fazer o ADN, saiu muita informação nossa que normalmente não sai e acho que todos os adeptos gostam disso", concluiu.