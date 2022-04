Coates não ficou convencido: ""Acho que só tiveram a oportunidade do golo"

Declarações de Coates após o FC Porto-Sporting (1-0), partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Que faltou? Fazer golo... Tivemos uma oportunidade para marcar, mas depois em pequenos detalhes eles aproveitaram e conseguiram a vitória. Não conseguimos o nosso objetivo."

Sobre o FC Porto: "Acho que só tiveram a oportunidade do golo, depois não tiveram oportunidades claras na nossa baliza. Faltou-nos ter mais bola e jogar melhor para a frente. Não conseguimos o objetivo, agora é fazermos uma auto-crítica. Há jogos de campeonato, que teremos de encarar como sempre e tentar ganhar"

Gestão de capitão: "Temos de fazer a auto crítica, todos nós. Faltam jogos na liga e temos de nos qualificar para a Champions, o que é muito importante para nós.

Pressão do FC Porto: "Tínhamos de ter mais bola e arriscar mais o passe. Mas há mérito do FC Porto que pressionou bem. Não tiveram oportunidades, foi aquela do Toni Martínez e converteram."

Sentimento após perder com Benfica e FC Porto: "Obviamente que agora depois deste jogo estamos doridos, queríamos chegar à final. Mas, amanhã vamos pensar no próximo jogo e fazer a auto crítica de tudo o que fizemos mal todo o ano mas também realçando o que fizemos bem. Ainda temos alguns jogos e temos o objetivo de nos qualificarmos para a Champions."