Coates não é eterno: "prender um jogador deu sempre chatices" e "não há insubstituíveis"

Jogador uruguaio está a ser tentado pelos milhões da Arábia Saudita e antigos centrais entendem que o Sporting não deve fechar a porta; Morato, Pedro Barny e Tonel, antigos defesas, reconhecem a importância do capitão para a equipa, mas lembram que não há "insubstituíveis" e que os leões têm no plantel soluções para o lugar.

Sebástian Coates tem contrato com o Sporting até 2024, mas tem sido assediado por vários clubes da Arábia Saudita, estando nesta altura a avaliar os valores em causa (e, já se sabe, são elevados) e a melhor solução para o seu futuro. O Sporting também tem conhecimento do interesse dos principais emblemas daquele país no internacional uruguaio - Al Nassr, Al Hilal e Al Ittihad - e durante o próximo mês, juntamente com o central, irá tomar uma decisão. Recorde-se que Coates tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Capitão de equipa, é um dos jogadores mais respeitados no balneário e pelos adeptos é a extensão de Rúben Amorim no relvado.

Mas pela importância que assume no plantel, deve a SAD leonina travar a saída do jogador, obrigando-o a cumprir o ano de contrato que ainda tem? Deverá o Sporting investir na contratação de outro central se se confirmar a transferência? O JOGO ouviu três antigos defesas centrais do clube e estes consideram que seria uma má decisão impedir a transferência de Coates.