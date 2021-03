Coates marcou e tudo à frente Feddal levou: "Adrenalina"

Marroquino levantou-se de rompante e levou tudo à frente, incluindo uma grade com bebidas energéticas.

Protagonista de uma abordagem infeliz no golo do Santa Clara, no triunfo do Sporting por 2-1, em Alvalade, Feddal foi um dos elementos do banco leonino que mais festejaram o golo de Coates.

Feliz por ver o seu erro passar em claro, o marroquino levantou-se de rompante e levou tudo à frente, incluindo uma grade com bebidas energéticas, quando iniciou a corrida rumo ao outro lado do campo para festejar com o capitão.

O central reagiu ao momento nas redes sociais: "Adrenalina", escreveu.