Coates após derrota no clássico com o FC Porto: "Sabemos que está difícil"

Declarações do defesa do Sporting, no final do encontro com o FC Porto (1-2), referente à 20ª jornada da Liga Bwin

Reação à derrota: "Todas as derrotas são pesadas. Seja contra o FC Porto ou outra equipa. Foi um jogo mais equilibrado do que outros jogos anteriores. Na Taça [da Liga] devíamos ter ganhado, mas pronto, os resultados é que mandam e temos de continuar a trabalhar."

Objetivos do Sporting: "Vamos lutar até ao fim. Sabemos que está difícil, estamos conscientes disso e temos de ser responsáveis por isso. Mas temos de continuar a trabalhar e acreditar sempre até ao fim."