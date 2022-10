Coates junta-se a Bragança e Neto no boletim clínico do Sporting

"Leões" defrontam o Varzim no domingo, em jogo a contar para a Taça de Portugal.

Após a derrota caseira diante do Marselha (0-2), em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, complicando assim as contas do apuramento para os "oitavos" da competição, o Sporting regressou esta quinta-feira ao trabalho, tendo os titulares realizado o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente, no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim, que voltou a chamar vários jovens da formação.

Sebástian Coates, que saiu lesionado aos 35 minutos do embate frente ao emblema francês, com um traumatismo na anca, juntou-se a Daniel Bragança e Luís Neto no boletim clínico, estando assim entregue ao departamento médico dos "leões".

O plantel vai gozar de uma folga na sexta-feira, regressando no sábado aos treinos, com vista ao jogo com o Varzim (domingo, 19h00), a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

