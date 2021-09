Coates, Inácio e Pote não treinaram mas serão opção para o clássico

Uruguaio tem problema no joelho e gera mais apreensão, mas o Sporting entende que não há necessidade de apressar os regressos. Gonçalo Inácio tinha problemas físicos e Pote uma inflamação no pé.

Depois da vitória do Sporting por 5-1 ante o Casa Pia na sexta-feira, o plantel folgou dois dias, voltando na segunda-feira aos trabalhos na Academia Cristiano Ronaldo. Nesse preparo não estiveram Coates, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, um trio que está a contas com lesões e, mesmo sendo recuperáveis para o jogo com o FC Porto, são, naturalmente, dúvidas para o embate com os dragões, no sábado.

Para já, ao que O JOGO apurou, não há necessidade de apressar os processos de recuperações dos atletas, que serão, à partida, titulares no clássico se estiverem em condições ideais e a paragem das seleções também poderá servir para um descanso para o apertado calendário que o Sporting terá de cumprir.

Recorde-se que Coates fora convocado para seleção do Uruguai, que disputa na madrugada de sexta-feira o jogo com o Equador, o que o tiraria da partida com o FC Porto. A federação local confirmou que o central tem uma "inflamação no joelho direito", assim permitindo que este ficasse em Portugal para resolver o problema. É o jogador que mais apreensão gera.

No caso dos portugueses ambos foram chamados por Fernando Santos para os três encontros internacionais. Gonçalo Inácio estava eufórico por ser chamado pela primeira vez aos AA, mas o departamento médico das Quinas também confirmou "problemas físicos" no atleta. Pote, por sua vez, efetuou uma ressonância e não pôde continuar a treinar com a Seleção devido a inflamação no pé esquerdo.