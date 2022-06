Coates: "Há muitos treinadores que dizem uma coisa e depois mudam completamente..."

Declarações de Sebastián Coates, capitão do Sporting, ao podcast "WibCast".

Sebastián Coates, central e capitão do Sporting, participou no podcast brasileiro "WibCast". Numa longa conversa, o internacional uruguaio falou sobre a relação que o treinador Rúben Amorim mantém com os jogadores e garantiu que o técnico é um homem de palavra, tendo conquistado o respeito de todos.

"O mister sempre exigiu a toda a equipa que trabalhasse e depois jogaria quem treinasse melhor durante a semana. Como grupo e como equipa temos muito respeito por ele, ele comporta-se como se fosse um de nós", começou por dizer.

"Quando uma pessoa diz alguma coisa e depois cumpre, ganha muito respeito e crédito dentro da equipa. No futebol há muitos treinadores que dizem uma coisa, tu fazes e depois mudam completamente, e acabam por colocar quem gostam mais... Perdes o respeito. Pode dar para conseguir algumas coisas, mas conquistar um campeonato já é mais difícil, porque é um longo percurso", concluiu.