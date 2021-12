Coates fora do clássico: a solução de Amorim e o passado sem o uruguaio

Jogador fez um teste antigénio que revelou o resultado positivo. Mais tarde fez o teste PCR. Titular indiscutível para Amorim, o uruguaio disputa todos os jogos do campeonato.

Coates está infetado com a covid-19 e vai falhar o dérbi de sexta-feira contra o Benfica no Estádio da Luz, às 21h15. O defesa-central e capitão dos leões testou positivo depois da realização de um teste antigénio, seguindo logo após o resultado o protocolo vigente, mantendo-se em isolamento.

Depois fez o teste PCR cujo resultado não foi revelado até à hora do fecho do jornal pelo Sporting. O uruguaio é o primeiro caso positivo no Sporting esta temporada.