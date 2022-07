Coates: "FC Porto à terceira jornada? Antes temos Braga e Rio Ave"

Sebastián Coates, capitão do Sporting, falou aos jornalistas no início do estágio da formação comandada por Rúben Amorim em Lagos.

Voltar a conquistar o campeonato é o objetivo? "O nosso objetivo agora é preparar a época, estar na melhor forma no primeiro jogo. Claro que depois temos objetivos, mas o foco é ir jogo a jogo, como sempre dissemos, e tentar conseguir estar em forma para o que se segue."

FC Porto na terceira jornada: "Antes temos Braga e Rio Ave. Estamos focados na pré-época e depois no primeiro jogo do campeonato contra o Braga."

Compatriota Franco Israel: "Quando saíram os rumores que podia vir para o Sporting, falei com ele, mostrei-me disponível para qualquer pergunta. É bom chegar a uma equipa e ter um compatriota, para saber algum detalhe e estar mais tranquilo. A primeira coisa que perguntou era como era o clube, o grupo, o treinador, essas coisas que são sempre boas de saber."