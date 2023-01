Coates expressa desejo de conquistar mais um troféu e fala do segredo do Sporting

Coates quer mais uma Taça no museu. O Sporting mede forças com o FC Porto a partir das 19h45 deste sábado.

Em declarações para o livro oficial da final, elaborado pela Liga Portugal, Coates deixou claro: "Temos a ambição de vencer a terceira Taça da Liga consecutiva. Seria especial fazê-lo. Continuamos com a mesma fome de vitórias. O objetivo está bem definido: conquistar mais uma Taça da Liga para o nosso museu."

Garantindo que o Sporting tem "um grupo unido", o central aponta essa "família" como um dos "segredos do sucesso" com reflexo nas conquistas. Quanto ao jogo, completou: "Independentemente do adversário, o que queremos é ganhar. Vamos entrar em campo como sempre fazemos: com respeito pelo adversário mas conscientes do nosso valor. Queremos dar mais uma alegria aos sportinguistas."

