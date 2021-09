Coates explica paragem: "O meu joelho inchou mais do que o habitual..."

Explicações de Coates - a recuperar de uma inflamação no joelho direito - em declarações à Federação uruguaia.

Lesão: "Por sorte não foi nada de grave. Fui operado em 2013 e desde aí que o meu joelho não é o mesmo. Os problemas arrastavam-se há duas semanas, mas fiz força para jogar. No último jogo antes de ir à seleção [frente ao Famalicão] o meu joelho inchou mais do que o habitual. O Sporting decidiu fazer-me uns testes e entrou em contacto com os médicos da seleção. Foi decidido que o melhor era eu fazer tratamento. Levei uma injeção depois do jogo e tudo. Espero voltar à equipa esta semana e tentar chegar bem ao jogo, mas sempre com as devidas precauções."



Estreia de Ugarte pelo Uruguai: "Obviamente que fiquei muito contente por ele. Tem muito potencial e vai continuar a crescer. Ainda não nos conhecemos bem, ele chegou há duas semanas. É um miúdo muito tranquilo e que trabalha muito. Tem potencial para crescer e acho que pode ajudar a seleção. Ainda deve estar a conhecer o grupo, mas ao mesmo tempo deve estar a desfrutar. Espero que continue a trabalhar, tem potencial para acrescentar em qualquer lado."