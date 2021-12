Coates acusa positivo à covid-19 antes do dérbi com o Benfica

Coates está infetado com covid-19 e, por isso, vai falhar o dérbi lisboeta de sexta-feira, frente ao Benfica, no Estádio da Luz. No entanto, o central ainda espera o resultado de um teste PCR realizado hoje.

O defesa-central Coates acusou positivo à covid-19. Por esse motivo, o uruguaio vai falhar o duelo frente ao Benfica, agendado para as 21h15 de sexta-feira e referente à 13.ª jornada da Liga Bwin.

O plantel leonino realizou, esta quarta-feira, testes PCR e ainda aguarda os resultados, mas num teste antigénio o capitão testou positivo.

No último jogo do campeonato, disputado no domingo, os leões defrontaram o Tondela, que também tem casos de covid-19 no plantel - encontra-se em isolamento profilático.

EM ATUALIZAÇÃO