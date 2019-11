Coates entre os 22 eleitos do Uruguai para jogos com Hungria e Argentina

Convocatória de Óscar Tabarez tem como novidades os regressos de Godín, Suárez e Cavani

O central Sebastián Coates, do Sporting, está entre os 22 convocados do selecionador uruguaio Óscar Tabarez para os particulares com Hungria e Argentina, numa lista cujas novidades são os regressos de Diego Godín, Luís Suárez e Edinson Cavani.

O central do Inter se Milão e os avançados de FC Barcelona e Paris Saint-Germain estiveram ausentes dos últimos jogos frente à seleção peruana, que decorreram em Montevideu e Lima.

Na lista, constam também o médio do Real Madrid Frederico Valverde e o dianteiro do Girona Cristhian Stuani.

Uma das principais ausências é o médio do Flamengo Giorgian de Arrascaeta, a contas com uma entorse no joelho, além do dianteiro do Almeria Darwin Nuñez e do defesa Martin Cáceres, que alinha nos italianos da Fiorentina.

Naquela que será a última data FIFA de 2019, o Uruguai irá defrontar a congénere da Hungria, em 15 de novembro, no estádio Ferenc Puskas, em Budapeste, e a Argentina, três dias depois, no estádio New Bloomfield, em Telavive, Israel.