Coates empata Sporting-Midtjylland no último suspiro

O central Coates salvou o Sporting da derrota frente aos dinamarqueses do Midtjylland, ao anotar o golo do empate (1-1), no encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos da Liga Europa.

Num jogo que dominou territorialmente, a equipa leonina viu-se surpreendida aos 77 minutos, quando o egípcio Eman Ashour aproveitou um erro do guarda-redes espanhol Antonio Adán e rematou para a baliza deserta, tendo o defesa central uruguaio estabelecido o empate no último lance do encontro, aos 90+4.

O jogo da segunda mão desta eliminatória de acesso aos oitavos de final da Liga Europa está agendado para a próxima quinta-feira, em Herning, na Dinamarca.