Coates elogia antigo jogador do Sporting: "Um dos melhores com quem joguei"

Declarações do central do Sporting em entrevista ao canal do clube.

Mathieu: "Por isso jogámos muito tempo juntos: complementávamo-nos. Mathieu tinha muita qualidade. Tinha muita experiência em campo. Tanto eu como ele estávamos disponíveis um para o outro. Ele cobria os meus erros, eu igual no caso dele. Tentávamos safar-nos. Foi um dos melhores com quem joguei. Somos parecidos: tranquilos, não falávamos muito, temos uma boa relação e isso via-se em campo."

Vencer Taça de Portugal contra o FC Porto : "Foi uma experiência bonita por tudo o que é o Jamor. Quando deixar de jogar vou tentar voltar lá como adepto. Foi uma sensação única ganhar esse título. Por isso também tinha um condimento extra."

Capitão idolatrado: "O futebol é sempre assim. Comecei a jogar no Sporting e sempre foram muito respeitosos comigo. Transmitiram-me carinho. Quando passa o tempo vai sendo diferente e isso é importante para os adeptos. Sempre tentei respeitar os adeptos. Tento sempre ter a mesma relação desde o início. Não acho bem mudar agora, porque sou agora o capitão. Não é forma de trabalhar. Sempre tentei ser da mesma maneira. Sou muito tranquilo fora de campo e quero sempre ajudar. Tenho de aprender muita coisa ainda. É o mais importante."