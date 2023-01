Coates e uma garantia sobre o futuro: "Se perceber que não estou bem..."

Declarações de Sebastián Coates, central e capitão do Sporting, ao jornal do clube.

Chegada ao clube, em janeiro de 2016, por empréstimo do Sunderland: "Quando cheguei, o meu objetivo era, claro, ficar cá. Sabia que tinha de fazer as coisas bem para ficar e para que o clube gostasse de mim. Procurei sair de Inglaterra, apareceu o Sporting e não duvidei. Deixa-me tranquilo olhar para trás, algum tempo depois, e perceber que tomei a decisão correta".

Continuar no Sporting é prioridade ou desejo? "Pode ser os dois. Depende muito do momento, o futebol é assim. Depende também de mim, se consigo continuar a ajudar o clube. Se perceber que não estou bem, não vou forçar algo apenas por querer ficar cá. O futebol tem vida útil e há momentos em que temos de perceber isso. No futuro verei a minha situação".

Planos para o pós-carreira? "Não sei. Tenho de dizer que será alguma coisa relacionada com futebol, que é o que melhor sei fazer, mas não sei o quê. Ser treinador, gerir as equipas, não sei... Ainda há tempo".