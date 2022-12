Coates e Ugarte regressam ao Sporting a tempo da Taça da Liga

O JOGO apurou que o central e o médo terão pelo menos uma semana de férias, mas se necessário entrarão nas contas do técnico. Fatawu saiu também da prova, mas evoluirá nos bês.

A eliminação do Uruguai do Mundial tem um impacto direto nas contas de Rúben Amorim, pois Ugarte e Coates vão estar disponíveis mais cedo do que certamente quereriam. Ao que O JOGO apurou, a dupla da Celeste está em condição de ser opção para o último jogo da Taça da Liga, de dia 13, contra o Marítimo.

Encontro que poderá ser decisivo no apuramento: o Rio Ave, próximo adversário (dia 7 em Vila do Conde), tem três pontos como o Sporting, ou seja tudo ficará adiado para a última jornada, embora vencendo os leões tenham tudo a seu favor face ao 6-0 diante do Farense.

Rúben Amorim admitiu querer ter os atletas o mais cedo possível junto do grupo, mas a eventual utilização dos dois jogadores uruguaios será sempre ponderada em função do resultado que o Sporting necessitar alcançar frente aos maritimistas.

Depois de se despedirem do Catar e de regressarem a solo português, Coates e Ugarte terão pelo menos uma semana de férias - período que poderá ser aumentado após avaliação do departamento médico -, como o restante plantel mereceu aquando da paragem competitiva de novembro.

Ugarte não foi utilizado no primeiro Mundial da carreira e não preocupa, enquanto Coates disputou 180 minutos. Este último, até pelo problema crónico no seu joelho direito, poderá descansar um pouco mais.

No entanto, será importante também acompanhar evolução de St. Juste, central que tem uma contusão óssea, dado que com Neto de baixa, sobram apenas três centrais: Inácio, Marsà e Matheus Reis.

No meio-campo, Amorim utilizou Essugo e Alexandropoulos a "6" frente ao Farense, e ainda jogaram no miolo Pote e Mateus Fernandes. Rochinha também tem treinado para a posição "8", uma vez que Morita vai continuar pelo menos até segunda-feira no Catar (o Japão defronta a Croácia nos "oitavos").

Ontem também foi eliminado o Gana de Fatawu. O extremo, porém, vive um cenário diferente e deve ser reintegrado na equipa B para ter mais minutos de competição.