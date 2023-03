Coates e Ugarte integram convocatória do Uruguai

Dupla leonina foi chamada para os jogos particulares que o Uruguai vai realizar frente ao Japão e Coreia do Sul.

O central Sebastián Coates e o médio Manuel Ugarte, ambos do Sporting, foram incluídos na convocatória do Uruguai para os jogos particulares diante do Japão e Coreia do Sul, no final de março.

A dupla leonina faz parte de um lote de 23 jogadores chamados por Marcelo Broli, que assumiu de forma interina o comando da seleção sul-americana após a saída de Diego Alonso, na sequência da eliminação na fase de grupos do Mundial'2022, onde competiu frente a Portugal.

O Uruguai vai defrontar o Japão no dia 24 de março, em Tóquio, seguindo-se o embate frente aos sul-coreanos, que também fizeram parte do respetivo grupo no Mundial, no dia 28, em Seoul.

Confira a convocatória do Uruguai: