Coates e Ugarte convocados para dois jogos do Uruguai

Dupla do Sporting faz parte dos eleitos para os jogos particulares diante do Japão e da Coreia do Sul

Coates e Ugarte fazem parte da lista de convocados do Uruguai anunciada na noite desta quinta-feira pelo selecionador interino Marcelo Broli.

Opções habituais na celeste, os dois jogadores do Sporting farão parte da comitiva que se deslocará a Tóquio e a Seul para disputar particular frente ao Japão e à Coreia do Sul, nos dias 24 e 28 de março.

As longas deslocações representam uma dor de cabeça para os leões numa fase crucial da temporada.