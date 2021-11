Coates e o jogo sem marcar golos: "Importante é que o Pedro Gonçalves marcou dois"

Declarações de Sebastián Coates, defesa do Sporting, após a vitória na receção ao Dortmund, esta quarta-feira, em jogo a contar para a quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Orgulho: "Para mim, é um orgulho ser o capitão desta equipa, que dá tudo em campo. Por vezes, as coisas correm bem. Às vezes, podem correr mal, mas o nosso objetivo é dar sempre tudo."

Jogo a jogo: "Vamos pensar no próximo jogo da Liga Bwin. Estamos habituados a ir jogo a jogo e a não nos precipitarmos por termos tido um bom jogo. Há que manter pés no chão e cabeça fria."

Jogo sem marcar por parte de Coates: "Importante é que o Pedro Gonçalves marcou aqueles dois golos e a equipa conseguiu alcançar a vitória e o objetivo. Não importa quem marca. Estamos todos de parabéns. É um orgulho estar dentro desta equipa".