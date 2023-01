Coates (e não só) em risco para o dérbi frente ao Benfica

Se vir um cartão amarelo contra o Marítimo, central uruguaio falha jogo frente às "águias".

Coates tem quatro cartões amarelos e está em risco para o dérbi contra o Benfica, da 16.ª jornada da Liga Bwin. Os leões jogam no domingo no Funchal, frente ao Marítimo, e caso o central uruguaio veja um cartão amarelo ficará de fora do clássico com as águias, muito importante para as aspirações do Sporting.

Aliás, se ganhar ao Marítimo, a equipa leonina entrará na Luz com a possibilidade de ficar a apenas seis pontos do rival (caso o Benfica vença o Portimonense nesta jornada), reentrando na luta pelo título. Recorde-se que o Sporting estava a uma distância de doze pontos da equipa da Luz e, nessa altura, parecia impossível lutar pelo principal troféu do calendário nacional. A derrota das águias em Braga, a primeira da época, deu uma nova esperança ao emblema de Alvalade.

De resto, Coates não é o único jogador do Sporting em risco de exclusão. Também Nuno Santos falhará o dérbi se vir um cartão amarelo diante do Marítimo. Apesar do risco, Rúben Amorim não deverá abdicar destes jogadores na deslocação aos Barreiros, um estádio tradicionalmente complicado para a equipa leonina.

No Benfica, Otamendi está em risco

Ausência forçada no encontro de sexta-feira com o Portimonense, a contar para a 15.ª jornada do campeonato, Rafa poderá, uma vez que cumpre castigo por acumulação de cartões amarelos, ser opção no desafio seguinte a contar para a Liga Bwin, no dérbi com o Sporting.

Quem está em risco para essa partida é Otamendi. O capitão benfiquista viu o quarto cartão amarelo na visita à Pedreira - foi admoestado aos 87 minutos -, razão pela qual ficará fora do desafio com os verdes e brancos se vir novo cartão na sexta-feira.