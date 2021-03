Coates é baixa no Sporting: eis as opções de Amorim para a defesa

Defesa-central e capitão de equipa vai cumprir um jogo de castigo frente ao Vitória de Guimarães, deixando de ser o único jogador de campo totalista na Liga NOS.

Quando Rúben Amorim der início à preparação da receção ao Vitória de Guimarães, no próximo sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade, os defesas-centrais disponíveis já sabem que vão ser objeto de testes e experiências no sentido de encontrar aquela que pode ser a melhor combinação de defensores para atenuar o peso da ausência do capitão Coates.

Depois de ter visto o quinto cartão amarelo, cumprindo uma série que impõe um jogo de castigo, Coates vai deixar no próximo fim de semana de ser o único jogador de campo totalista na Liga NOS, colocando uma questão ao técnico sobre quem será o substituto do internacional uruguaio.

É aqui que surge o desafio. Se Feddal não deverá sair do lado esquerdo, Rúben Amorim vai testar se Gonçalo Inácio deriva para o centro, deixando o lado direito, como aconteceu em muitos treinos no decurso da última pré-época - em que o camisola 52 foi sempre elemento utilizado sobre a esquerda e ao centro -, ou se faz a troca direta com Neto, que antes de perder o seu lugar no onze atuou sempre sobre o lado direito. A opção mais lógica será a colocação de Neto no centro, recorrendo à sua experiência para coordenar o setor mais recuado. A correr por fora estará Eduardo Quaresma, que foi convocado para a receção ao Santa Clara há pouco mais de uma semana, antes do jogo em Tondela, mas a verdade é que em termos de utilização o camisola 72 tem tido oportunidades apenas na equipa B, ele que conta apenas com 73 minutos de competição na Liga, além de mais 90" na Taça da Liga. Uma hipótese mais remota passa pela entrada de Matheus Reis para a esquerda, deslocando Feddal para o centro, mas tal é situação pouco provável.