Coates e adjunto de Rúben Amorim apanham um jogo de suspensão

Coates, capitão do Sporting, foi expulso no Dragão

O capitão do Sporting e o elemento da equipa técnica foram expulsos ainda no decorrer do clássico da última sexta-feira.

Sebastián Coates, capitão do Sporting, e Carlos Fernandes, adjunto de Rúben Amorim nos leões, foram punidos com um jogo de suspensão cada um na sequência das expulsões no decorrer do clássico com o FC Porto, na última sexta-feira.

O central uruguaio viu dois cartões amarelos e o consequente cartão vermelho ao minuto 49, sendo-lhe aplicada, ainda, uma multa de 153 euros. Carlos Fernandes, por sua vez, viu o vermelho já na reta final da partida, quando se deslocou até junto da grande área leonina para dar indicações. O árbitro, João Pinheiro, considerou que o técnico "interferiu com o jogo" e, por isso, deu ordem de expulsão. Carlos Fernandes terá, ainda, de pagar uma multa de 2040 euros.

O duo leonino fica, portanto, de fora do jogo com o Estoril, agendado para as 18h00 de domingo.